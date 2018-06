Stephanie Nijssen wint Persprijs voor productie over onrust bij Primark

Stephanie Nijssen heeft maandagavond de Groninger Persprijs gewonnen. De journaliste van RTV Noord kreeg de prijs voor haar productie over de onrust bij Primark. Nijssen ontving de prijs, die elk jaar wordt uitgereikt door het genootschap Groninger Persprijs aan de beste productie voor, door en met Groningers, uit handen van juryvoorzitter Bram Douwes.

“Deze productie combineert het oude journalistieke ambacht van vasthoudendheid en uitgebreid bronnenonderzoek met de optimale inzet van nieuwe media”, zo staat te lezen in het juryrapport, dat hier in zijn geheel is te lezen.



De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1500 en het kunstwerk De Gouden Kolom. Eerdere winnaars van de Groninger Persprijs zijn Margriet Brandsma, Heleen Ekker en Reinalda Start (2016) en Louis Stiller (2015).



Naast Nijssen waren nog vier andere producties genomineerd:

Tijdens de bijeenkomst zijn ook twee aanmoedigingsprijzen uitgereikt. De Ga-vooral-zo-doorprijs van 2017 is gewonnen door Kor Dwarshuis en Wim Blanken van Dwarshuis.com en Bevinggevoeld.nl. De Rookie Persprijs 2017 is voor Beppie van der Sluis.