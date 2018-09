Stadjers mogen meepraten over toekomst Stadspark

De raad wil graag van Groningers weten wat zij van het park vinden en welke ideeën er over de toekomst van het park leven.



Stadjers die ideeën hebben over het park kunnen daarover dinsdag 2 oktober met onder andere wethouder Roeland van der Schaaf in gesprek. Dat kan om 20.00 uur in het Ni Hao Stadsparkpaviljoen.

Foto: Marketing Groningen