Stad krijgt tien vuurwerkvrije zones

Tijdens komende jaarwisseling zijn er tien vuurwerkvrije zones in de stad. Het gaat om gebieden rond ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, begraafplaatsen en kinderboerderijen. Net als vorig jaar mag er ook dit jaar geen vuurwerk worden afgestoken in het uitgaansgebied in de binnenstad.

Vorig jaar telde Groningen nog acht vuurwerkvrije zones. Nieuw zijn de vuurwerkvrije zones rondom kinderboerderij Eelderbaan en manege Sontweg.



Borden



De vuurwerkvrije zones worden gemarkeerd met borden. Buitengewoon opsporingsambtenaren en beveiligers houden er toezicht. Mensen die zich niet aan het verbod houden, worden aangesproken.



Uitgaansgebied binnenstad vuurwerkvrij



Het uitgaansgebied in de binnenstad, inclusief Grote Markt en Vismarkt, is net als vorig jaar aangewezen als vuurwerkvrije zone. Volgens de gemeente is daartoe besloten omdat hier met de jaarwisseling veel mensen op de been zijn, wat risico’s met zich meebrengt. Ook zijn er veel kwetsbare gebouwen in de binnenstad.



Samen met hulpdiensten, studenten en binnenstadondernemers voert de gemeente dit jaar weer campagne voor een veiliger feest. Zij vragen bezoekers om geen vuurwerk af te steken in het centrum, onder het motto ‘Welkom in de binnenstad, maar laat je vuurwerk alsjeblieft thuis’.