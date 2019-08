Stad gebukt onder slechte luchtkwaliteit

Had je afgelopen dagen last van benauwdheid, hoofdpijn en kortademigheid? Dikke kans dat dit kwam door de slechte luchtkwaliteit in de stad. Reden? Het is mooi weer, warm én er zit weinig beweging in de atmosfeer. De perfecte condities voor, inderdaad, smog.

Gisteren, woensdag, was het helemaal bar en boos, zo meldt stadsblog Sikkom. Groningen had woensdagmiddag zo ongeveer de slechtse luchtkwaliteit van de wereld.



Wereldwijd wordt gewerkt met de Air Quality Index (AQI) als meeteenheid voor de luchtverontreiniging. Er wordt gekeken naar deeltjes ozon, zwaveldioxide en koolmonoxide in de lucht. Groningen scoorde gistermiddag 123 AQI en dat is niet best. Volgens World Air Map van Plume Labs is dat zelfs ‘very poor‘.



Donderdagochtend scoorde Groningen 50 AQI. Een stuk beter inderdaad, maar nog steeds krijgt de luchtkwaliteit daarmee het predicaat ‘poor’.



Ook volgens Buienradar was het donderdagochtend alweer een stuk beter gesteld met de luchtkwaliteit boven de stad. Donderdagochtend om 08.00 uur kreeg de luchtkwaliteit volgens de luchtkwaliteitsindex een 3 als cijfer. Een luchtkwaliteitsindex tussen 1 en 4 betekent dat er geringe luchtverontreiniging is en de gebruikelijke activiteiten hoeven nauwelijks aangepast te worden.