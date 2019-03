Exitpoll: SP grootste in Groningen, GroenLinks en PvdA tweede

De SP is de grootste partij geworden in de provincie Groningen, maar verliest wel twee zetels. In totaal haalt de SP zes zetels. GroenLinks wint er twee en gaat van drie naar vijf zetels. De PvdA verliest weliswaar een zetel maar houdt er nog vijf over. Dat is althans de verwachting van een exit poll die woensdagavond omstreeks kwart voor tien werd gepresenteerd bij RTV Noord.

Volgens de exit-poll verliest het CDA één zetel en gaat aan vijf naar vier. De druiven zijn met name zuur voor D66 en VVD, die allebei twee zetels verliezen en van 4 naar 2 zetels gaan. De ChristenUnie eindigt op 4 zetels.

Opmerkelijk is dat het Forum voor Democratie weliswaar van 0 naar 4 zetels gaat, maar dat zullen er toch veel te weinig zijn om straks aan te kunnen schuiven bij college-onderhandelingen. Ook de PVV is er niet in geslaagd zeer groot te worden en eindigt op drie zetels.

Volgens de poll daalt de Partij voor de Dieren van twee naar één zetel, en groeit de Partij voor het Noorden van 1 naar 2 zetels. De partijen 50 Plus en Groninger Belang komen op twee resp. drie zetels.

Collegevorming: lastig maar niet onmogelijk

Het zal knap lastig worden om een nieuw college van Gedeputeerde Staten te vormen. Daarvoor is een coalitie nodig van partijen die samen 22 zetels hebben. De combinatie SP-PvdA-GroenLinks ligt voor de hand, maar komt dan niet verder dan 16 zetels.

Daar zullen twee van de volgende partijen bij moeten aanschuiven: CDA (4), ChristenUnie (4), D66 (2) of VVD (2).

Overigens is de definitieve uitslag nog niet bekend. Eén zetel meer of minder kan in de huidige situatie dus veel verschil maken. In elk geval kan er nog steeds een college worden geformeerd zonder Forum voor Democratie of PVV.

(Foto boven: SP-lijsttrekker Eelco Eikenaar).