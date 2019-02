SP, GroenLinks en PvdA: Geurklachten Hoogkerk beter onderzoeken

Volgens de partijen moet er een onderzoek komen naar stankoverlast door chemiefabriek Icopal of de Suikerunie. Ook naar zorgen die de bewoners hebben over de schadelijke effecten moet geluisterd worden.



De klachten komen met name van bewoners Vierverlaten, de buurt die is ingeklemd door de door de genoemde bedrijven. Volgens de gemeente bevinden de ervaren stankoverlast en de mogelijke schadelijke effecten voor de gezondheid zich binnen de milieunormen.



Desondanks zijn er bewoners die al jarenlang klachten hebben, zeggen de partijen. Ook zouden ze zich zorgen maken over mogelijke schadelijke effecten van de industrie dicht bij hun woonomgeving. De stank is de afgelopen jaren in ieder geval niet afgenomen, aldus de bewoners.



Bovenstaande partijen in hebben naar aanleiding van aanhoudende klachten besloten vragen te stellen aan het college van B&W. De partijen willen dat de gemeente actie onderneemt. SP-raadslid Wim Koks: “De gemeente moet behalve het controleren van metingen en vergunningen ook luisteren naar de ervaringen van haar inwoners. Klachten over stankoverlast en zorgen over de gezondheid dienen altijd serieus te worden genomen.”



Antwoord op de vragen worden binnen enkele weken verwacht.