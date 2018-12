Sloop ‘doosconstructie’ woensdag van start

De werkzaamheden brengen geluidsoverlast met zich mee voor de omwonenden. De sloopwerkzaamheden zijn overdag, tussen 7 en 19 uur. Het puin moet in de avonduren worden afgevoerd, omdat het werkvak overdag niet bereikbaar is voor werkverkeer.



Puin afvoeren



De sloopwerkzaamheden duren tot en met 21 december. In welke nachten het puin moet worden afgevoerd, is nog niet bekend. Dit is mede afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden. Het afvoeren van het puin in de nacht kan geluidsoverlast geven. Om het geluid te dempen, wordt eerst een laagje zand in de stortbak gelegd.