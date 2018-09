Silent Read-In: tweehonderd studenten op trappen Academiegebouw

De Silent Read-In die donderdagmiddag gehouden werd op de trappen van het Academiegebouw heeft zo’n tweehonderd studenten getrokken. Dat meldt de Democratische Academie Groningen (DAG). De studenten zaten gehuld in zwarte kleding in stilte te lezen.

De Read-In maakt deel uit van WO in Actie. Deze hele week protesteren academici op ludieke wijze tegen de hoge werkdruk, de overvolle collegezalen en de bezuinigingen in het Wetenschappelijk Onderwijs. Zo werden er eerder deze week colleges in de open lucht gehouden.

Foto: DAG via Twitter