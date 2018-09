Schietincident bij winkelcentrum Paddepoel

De politie vond de man in de omgeving van de Pleiadenlaan. Hij is meegenomen naar het politiebureau voor onderzoek.



In de buurt van het winkelcentrum werd ook een auto aangetroffen. Op foto's is te zien dat er zeker twee keer op is geschoten. De bestuurder was gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.



De Pleiadenlaan is afgezet voor sporenonderzoek.