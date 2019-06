Schaderegeling verruimd: 5000 euro voor meldingen tot 13 juni

Gedupeerden in het aardbevingsgebied die voor 13 juni dit jaar schade hebben gemeld bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) kunnen aanspraak maken op een vaste vergoeding van 5000 euro. Dat schrijft minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer. Ze hoeven dan niet meer te wachten op de afhandeling van hun schade.