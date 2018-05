Rondleidingen in gebarentaal in Groninger Museum

Bij de grote Ploeg-expositie die vanaf 26 mei in het Groninger Museum te zien is, zijn ook rondleidingen in gebarentaal.

De tentoonstelling ‘Avant-Garde in Groningen. De Ploeg 1918-1928’ laat ruim honderd werken zijn van Ploegleden zoals Jan Wiegers, Johan Dijkstra en Jan Altink.



Speciaal voor doven en slechthorenden worden bij de expositie ook rondleidingen in gebarentaal aangeboden. De rondleiding is geschikt voor zowel kinderen als volwassenen, zegt het museum.



Het Groninger Museum is één van de deelnemers aan het landelijke programma Musea in Gebaren. Hierbij worden dove mensen opgeleid tot museumgids, met als doel een museumbezoek voor doven en slechthorenden toegankelijker te maken.