Rijkswaterstaat houdt schoonmaakactie op de Rottums

Rijkswaterstaat houdt dit weekend een schoonmaakactie op de Rottums in de Waddenzee. In dit beschermde en gesloten natuurgebied is lading uit het containerschip MSC Zoë aangespoeld. Het schoonmaken gebeurt samen met Staatbosbeheer, de Waddenunit en een tiental vaste vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat.