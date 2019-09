Reisprogramma ‘3 op Reis’ enthousiast over Groningen

Groningen stond zondagavond even centraal in het populaire reisprogramma ‘3 op Reis’. Tv-presentator Maurice Lede ging op stap Wessel Douma, een student uit de stad. ‘3 op Reis’ was enthousiast over Stad. “Voorlopig gaat er niets boven Groningen”, aldus het duo. Bekijk hier het fragment terug.

Maurice en Wessel gingen suppend door de Groningse grachten. “Hier word je niet zo snel omver gevaren”, aldus Wessel. “Er zijn hier niet heel veel toeristen. Ik denk ook dat het voor veel mensen nog een beetje uit de richting is.” Volgens Maurice is Groningen mogelijk een beetje een uithoek. “Dat geeft ook weer heel veel mogelijkheden. En zeker rondom Groningen is het ook heel prachtig. Dat heb je niet overal.”



Het reisprogramma nam ook een kijkje bij het containerhostel op het Suikerunie-terrein. Natuurlijk werd ook het nachtleven bezocht. Zo werd het item afgesloten bij Mr. Mofongo, waar student Wessel laat weten dat de stad nu voor hem de place to be is.



Bekijk hieronder het item terug. Werkt de video niet, check dan deze link.