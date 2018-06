Reactie Provincie Groningen: ‘Impact versterking op provincie blijf groot’

‘Het is een ingewikkeld advies met een hoop kanten. We moeten het eerst goed bestuderen om te zien welke impact het heeft’, zo zegt hij.

Hij wijst er op dat er maandag ook nog adviezen bij komen. ‘Het is nu nog lastig om aan te geven wat dit betekent voor de 1500 woningen die volgens ons wel versterkt zouden moeten worden, maar voor minister Wiebes niet. Het is een ingewikkelde kwestie, dus dat moeten we echt even goed bestuderen. Maar de impact op de provincie Groningen zal hoe dan ook groot blijven, dat kun je in elk geval wel vaststellen’.