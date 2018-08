PvdA wil opheldering over terugkerende bevingsschade

RTV Noord berichtte vrijdag over een onderzoek van TNO naar de gevolgen van de relatief zware beving bij Zeerijp op 8 januari op 197 woningen. Daaruit zou blijken dat die beving, met een kracht van 3,4 op de schaal van Richter, niet alleen voor veel nieuwe schade zorgde, maar ook al gerepareerde scheuren liet terugkeren.



In 78 van de 197 onderzochte woningen waren na eerdere bevingen scheuren gerepareerd. Bij een derde van die woningen keerde de verholpen schade echter terug na de beving bij Zeerijp. Volgens RTV Noord zou het gaan om acht procent van de verholpen schade in die woningen.



PvdA-kamerlid Henk Nijboer wil naar aanleiding van de berichtgeving weten of het schadeherstel in het verleden wel toereikend is geweest. Ook wil hij van minister Wiebes weten of Groningers met terugkerende scheuren in hun woning straks opnieuw het hele schadeproces moeten doorlopen, aldus RTV Noord.