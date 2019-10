Protest bij Hoofdstation Groningen: boerderijdrop voor Stadjers

Een boerenprotest op het Hoofdstation In Groningen is dinsdagmiddag rustig verlopen. Circa 25 boeren hadden trekkers mee genomen die ze in één lijn hadden opgesteld langs het Verbindingskanaal, bij het Groninger Museum. Het leverde niet veel overlast op, agenten regelden het verkeer. De sfeer was gemoedelijk. Een boerin deelde boerderijdrop uit aan wandelaars.

Via een folder lieten de boeren weten dat er in Nederland al sinds 1980 een mestwetgeving is, en dat ze sinds dat jaar voortdurend milieuvriendelijker voedsel produceren. De Nederlandse veestapel is in bijna veertig jaar gehalveerd.

‘Maar... in dezelfde periode groeit de industrie en Schiphol enorm. Daarnaast neemt ons grasland juist heel veel CO2 en stikstof uit de lucht. In Nederland produceren we nu met de hoogste dierenwelzijnseisen en zijn we het milieuvriendelijkst. Als we in Nederland zelf geen voedsel meer produceren maken we ons volledig afhankelijk van het buitenland waar we geen controle meer over hebben’.

Even bijpraten in ontspannen sfeer.