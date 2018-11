Proef met cameratoezicht en venstertijden; illegaal verkeer op de bon

Wie vanaf maandag buiten de venstertijden, en zonder ontheffing, nog met gemotoriseerd verkeer in de Brugstraat, Poelestraat en Peperstraat komt, kan rekenen op een waarschuwing. Vanaf 15 januari wordt er een boete uitgeschreven. Er wordt gecontroleerd met camera’s, en daarmee is de pakkans 100 procent.

In bepaalde delen van de binnenstad mag gemotoriseerd verkeer al jarenlang alleen binnen venstertijden (5.00 - 12.00 uur), of op grond van een ontheffing, op bepaalde tijden en plekken aanwezig zijn. Deze maatregel wordt echter niet voldoende nageleefd, wat zorgt voor overlast bij zowel bezoekers als ondernemers in de binnenstad.



Camera’s registreren de kentekens van álle gemotoriseerde voertuigen, zegt de gemeente. Dus ook scooters en brommers die illegaal door de Brugstraat, Poelestraat of Peperstraat rijden, kunnen straks rekenen op een boete. Het gaat om een proef, waarbij behalve de gemeente ook onder meer de GCC en bedrijvenverenigingen bij betrokken waren. De proef loopt tot 1 juni 2019.



Het college van B&W gaat dan de resultaten van de proef evalueren. De gemeenteraad kan daarna besluiten het cameratoezicht uit te breiden tot de gehele binnenstad.