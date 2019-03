Proef in Groningen met opvang vreemdelingen

De gemeente gaat meedoen aan een proef samen met Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Eindhoven. Het Rijk gaat de proef betalen. Op dit moment wonen er in de BBB zo’n 270 personen; in de LVV kunnen 300 mensen terecht.De proef duurt drie jaar. Daarna moet duidelijk zijn wat de beste manier is om uitgeprocedeerde asielzoekers te begeleiden.



Vanuit de LVV wordt samengewerkt met de IND, de Dienst Terugkeer en Vertrek en de voormalige vreemdelingenpolitie de AVDM.



Groningen krijgt dit jaar van het Rijk 4,6 miljoen euro voor de opvang. In 2020 en 2021 gaat het om 4,1 en 4,3 miljoen. Groningen heeft net als de andere pilotgemeenten de opvang de afgelopen jaren zelf betaald. Een deel daarvan, twee miljoen euro, krijgt de gemeente terug van het Rijk.