Primeur: voor het eerst zeearend geboren in gemeente Groningen

Beschuit met muisjes op een aantal scholen in de stad: in de gemeente Groningen is namelijk voor het eerst een zeearend geboren. De roofvogel is geboren in het Hunzedal, dat dankzij de gemeentelijke herindeling sinds 1 januari van dit jaar bij Groningen hoort.

Het is het derde jaar op een rij dat er in het Hunzedal een zeearendjong wordt geboren, zo meldt de Stichting Het Groninger Landschap. Het nest ligt in een natuurgebied dat niet toegankelijk is voor bezoekers.



Het Groninger Landschap roept op om op afstand van het nest te blijven en de kwetsbare zeearenden niet te verstoren. Goede kansen om de spectaculaire vogels te zien zijn de kijktoren in de Oostpolder, de vogelkijkhut in de Westerbroekstermadepolder en het gemaal in de Onnerpolder. Om de rust voor de zeearenden te bewaren is ook dit jaar een camerabewakingssysteem geïnstalleerd.



Om te vieren dat er in de gemeente Groningen voor het eerst een zeearend is geboren worden er donderdag en vrijdag, tijdens de vogellessen van Het Groninger Landschap, beschuit met muisjes uitgedeeld op een aantal scholen in de stad Groningen.Jan Beekman, beheerder Het Groninger Landschap, doet vrijdag geboorteaangifte van het zeearendjong op het stadhuis van Groningen. Inge Jongman, wethouder gemeente Groningen, is hierbij aanwezig en gaat de pasgeboren zeearend inschrijven.