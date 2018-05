Prestigieuze Britse prijs voor Groningse hoogleraar Systeemchemie Sijbren Otto

"Ik ben erg vereerd door deze prijs", zegt professor dr. Otto. "Het is mooi om zo’n erkenning van mijn collega’s te krijgen." Ieder jaar geeft de Royal Society of Chemistry prijzen aan scheikundigen uit verschillende vakgebieden. "Op de lijst met voormalige winnaars van de Supramolecular Chemistry Award staat een aantal grote namen, dus het is prachtig om daar nu tussen te staan", aldus de RUG-hoogleraar.



De prijs, die later dit jaar wordt uitgereikt, bestaat uit een medaille, 2.000 Britse ponden en een lezingentour.