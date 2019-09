Portret van masterstudent én ere-burgerschap voor Peter den Oudsten

Duizenden Stadjers hebben vrijdag tijdens een receptie in Forum Groningen afscheid genomen van Peter den Oudsten. Na 4,5 jaar is de inmiddels oud-burgemeester met pensioen gegaan. De Groningse gemeenteraad besloot om hem te benoemen tot ere-burger van Groningen. Ook is er een portret van hem geschilderd, dat een plaatsje krijgt naast die van alle eerdere burgemeesters.

Het portret werd geschilderd door Adriaan de Wolf, masterstudent van de Klassieke Academie voor Beeldende Kunst in Groningen. Aan deze academie wordt het figuratief schilderen en het oude vakmanschap in ere gehouden. In totaal acht studenten makaten een portret, en uiteindelijk viel de keuze op het werk van Adriaan de Wolf.

Burgemeester Peter den Oudsten wilde eigenlijk niet geportretteerd worden. “Het past niet bij mij”, vertelde hij bij de eerste ontmoeting. Maar bij de uiteindelijke presentatie van alle portretten op de Klassieke Academie was hij heel enthousiast en getroffen door de gelijkenissen en riep hij uit: “Wat een bult talent hebben jullie op de Klassieke Academie!”

Statieportretten en portretten van notabelen zijn vaak op een traditionele manier geschilderd en dat wilde Den Oudsten ook, zo gaf hij aan bij de poseersessie op zijn werkkamer in het gemeentehuis.

Bij de poseersessies luidde de opdracht om zo dicht mogelijk op de huid te kruipen van Den Oudsten en zoveel mogelijk over hem te weet te komen. Vervolgens werden de studenten uitgedaagd om een portret te maken waarbij ze zich moesten afvragen wat ze belangrijk vonden om van Den Oudsten te laten zien in hun schilderij. Wat raakte de student het meeste, welke kunstenaars dienden ter inspiratie en hoe ze dachten ze hun concept over te brengen in een zodanig ‘gemanipuleerd’ beeld dat hun idee ook daadwerkelijk overkomt bij de kijker?

De studenten zijn aan de hand van foto’s en schetsen gaan experimenteren en op onderzoek gegaan. Uiteindelijk hebben de studenten allemaal eigen invalshoeken gevonden voor het burgemeestersportret. En dat is af te lezen aan de totaal verschillende resultaten. Zo koos de ene student er bewust voor om géén klassiek portret te maken en de ander juist wel. Weer een andere student koos voor een stoere houding terwijl er in een ander schilderij de nadruk op een stapel bureau dossiers werd gelegd middels de lichtval. Er was ook een student die een kaart van Groningen in het portret verwerkte, waardoor Den Oudsten als het ware onderdeel van de stad werd.

De studenten vonden het project van het begin tot het einde een leerzaam proces. Het was bijzonder om zo lang met iemand bezig te zijn die je niet kent. Volgens masterstudent Ted van Loon werd je helemaal “in de opdracht gezogen en stond je ermee op en ging je ermee naar bed”.

De burgemeestersportretten van masterstudenten Herma van der Borg, Eeke Kuiken, Ted van Loon, Johan Gibcus, Adriaan de Wolf, Sandra Heijkoop, Marlisa Simonis en Suzanne Heiligers waren te zien tijdens de afscheidsreceptie van burgemeester Peter den Oudsten in het Groninger Forum. Het schilderij van Adriaan de Wolf is aangeschaft voor de portrettengalerij in het gemeentehuis.