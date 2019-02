Politieke crisis Groningen afgewend

De spanningen liepen hoog op in Groningen, nadat CDA, D66, Christen Unie en GroenLinks zich door de SP tekort gedaan voelden. Volgens deze partijen waren de eisen van de SP om te stoppen met financiering van de aanpak van de zuidelijke ringweg, en haar houding inzake de aardbevingen, onaanvaardbaar.

Vrijdag is er tot laat in de middag vergaderd. Maar de vijf partijen hebben laten weten met elkaar verder te willen gaan tot aan de verkiezingen op 20 maart. De vier partijen CDA, D66, Christen Unie en GroenLinks laten weten:

'Gezien de korte tijd die deze zittingsperiode nog rest en uitdagingen waar Groningen voor staat, spreken de vier coalitiepartijen het vertrouwen uit dat het college de periode kan volmaken'.

Fractievoorzitter Jan Hein Mastenbroek van de SP (foto boven) is tevreden met die uitkomst.

Mastenbroek: ‘Uiteraard mag het best eens knetteren in de coalitie. In dit geval was er echter geen enkele reden om geen vertrouwen over en weer te hebben: wij hadden en hebben het volste vertrouwen in de samenwerking. Wij zijn een partij waar gemaakte afspraken staan als een huis. Daarnaast zijn wij altijd bondgenoot van Groningers en nooit een verlengsnoer van Haagse ellende. Dat is en blijft onze inzet in het provinciebestuur.’