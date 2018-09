Politie zet helicopter in bij zoektocht naar bestuurder auto

De zoektocht vond plaats aan de Lagelandsterweg in Lageland (ten noorden van Harkstede aan het Slochterdiep) Daar werd vanmorgen een auto in het water aangetroffen. Er zou volgens de persoon die de melding bij de politie deed niemand in de auto zitten. Meerdere hulpdiensten rukten vervolgens uit, maar er zat inderdaad niemand in de auto.

Omdat de politie vreesde dat de bestuurder gewond is werd besloten de zoektocht te intensiveren. Er werden duikers ingezet, maar zij troffen niemand in het water aan.

Wel kent de politie de identiteit van de auto. ‘’We zijn bij het adres geweest waar de auto thuishoort. Niemand was thuis. Ook contact met ziekenhuizen in Groningen leverde geen resultaat op. We zijn op alle adressen geweest waar de bestuurder mogelijk zou kunnen zijn. Ook hier werd hij niet aangetroffen’, aldus de politie.

Sindsdien werden ook een politiehelicopter ingezet, evenals burgernet en een speurhond ingezet. Tot nu toe zonder resultaat.