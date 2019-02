Politie: zes verdachten in beeld na onderzoek Sinterklaas-intocht

De politie heeft zes personen in beeld die verdacht worden van strafbare feiten tijdens de intocht van Sinterklaas, afgelopen december in Groningen. Eén van hen is inmiddels geïdentificeerd.

Tijdens de afgelopen Sinterklaas-intocht kwam het op het Emmaplein in de stad tot een korte confrontatie tussen voor- en tegenstanders van zwarte piet. Er waren zo’n veertig demonstranten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) aanwezig en ongeveer tachtig tegendemonstranten. Eén van de KOZP-demonstranten heeft na afloop laten weten aangifte te willen doen van belediging en bedreiging.



De recherche in Groningen heeft beschikbare beelden van beveiligingscamera’s en bodycams geanalyseerd. Ook zijn er foto’s en filmpjes van tegenstanders van zwarte piet bekeken en zijn er getuigenverklaringen afgenomen. Volgens de politie is op de beelden te zien dat er strafbare feiten zijn gepleegd, en dat er zes verdachten zijn. Eén van hen is inmiddels geïdentificeerd.



De identiteit van de andere vijf verdachten is tot nu toe niet vastgesteld. Volgens de politie kunnen de foto’s en beelden waarop zij te zien zijn niet openbaar worden gemaakt, omdat de strafbare feiten daarvoor niet ernstig genoeg zijn.