Politie voorkomt rellen tussen aanhangers De Graafschap en FC Groningen

Zo’n 150 FC Groningen-supporters en 40 aanhangers van De Graafschap wilden ter hoogte van café Masselink, nabij stadion De Vijverberg in Doetinchem, met elkaar op de vuist, zo meldt De Gelderlander.



Een woordvoerder van de politie laat tegenover de krant weten dat het daadwerkelijk tot een confrontatie kwam, waarbij naar alle waarschijnlijkheid ook rake klappen vielen.



De relschoppers van FC Groningen werden door agenten met politiehonden ‘met gepast geweld naar de goede kant geleid’. Daardoor werd voorkomen dat het verder uit de hand liep. Er zijn geen aanhoudingen verricht.



Voor supporters van FC Groningen gold een verplichte bus- en autocombi voor het duel in Doetinchem dat De Graafschap met 0-1 verloor. Het is nog onduidelijk hoe de Groningers dan toch bij het café konden komen.