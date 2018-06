Politie vindt shotgun en pistool bij Groningse terreurverdachte

De politie heeft maandag een 26-jarige Groninger aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij terroristische activiteiten. In zijn woning werden onder meer een shotgun en een pistool aangetroffen. Het DNA van de man werd eerder aangetroffen op vuurwapens die twee dagen na de bloedige aanslagen in Parijs in 2016 werden gevonden in een Franse schuilwoning van IS.

Naast de Groninger zijn maandag ook een 30-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 53-jarige man die al gedetineerd was in Zaanstad aangehouden. Een vierde, 22-jarige verdachte is niet aangehouden. Hij is gedetineerd in Sassenheim vanwege een geweldsmisdrijf en zal door de politie worden verhoord.

IS-appartement Twee dagen na de aanslagen in Brussel op 24 maart 2016 ontdekte de politie een IS-appartement in Argenteuil, dat door de Franse jihadist Réda K. was gehuurd. K. werd die dag ook aangehouden. In zijn schuilplaats werden vijf Kalasjnikovs, handvuurwapens, 30 kilo explosieven, ontstekers, valse paspoorten, mobiele telefoons en jihadistische geschriften gevonden.



De Franse autoriteiten waren ervan overtuigd dat met de vondst van het wapenarsenaal een terroristische aanslag was voorkomen. Een tweede terreurverdachte, Anis B., werd op Eerste Paasdag in 2016 in Rotterdam-West aangehouden. In het appartement waar hij verbleef trof de politie in een kelderbox 45 kilo munitie aan, overwegend patronen voor Kalasjnikovs.



K. en B. zijn volgens de Franse justitie samen in Syrië geweest en hebben deelgenomen aan de gewapende strijd van IS. Voorafgaande aan hun aanhouding reisden zij tussen Frankrijk, België en Nederland. B. is in augustus 2016 door Nederland overgeleverd aan de Franse autoriteiten. Beide terreurverdachten staan volgend jaar met een aantal medeverdachten terecht in Frankrijk.