Politie schoot op verdachte dubbele moord in Pathé 'omdat hij mes had en dreigende houding aannam'

De 33-jarige man die wordt verdacht van moord op een echtpaar in de bioscoop Pathé zaterdagmorgen, kon gisteren worden aangehouden nadat een agent een pistool had moeten gebruiken. De politie had de man gevonden aan het Hoendiep bij het benzinestation. Volgens een persverklaring van de politie had de verdachte een pistool in zijn hand en nam hij een dreigende houding aan.

Een lid van het arrestatieteam van de politie heeft gisteren (zondag 27 oktober )om iets voor 10.00 uur aan het Hoendiep de 33-jarige man aangehouden die ervan verdacht wordt op zaterdag 26 oktober twee mensen om het leven te hebben gebracht in een bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep in Groningen.

De 33-jarige man werd op straat herkend. Omdat hij een mes in zijn hand had en een dreigende houding had aangenomen, heeft de politieagent bij de aanhouding geschoten. De man raakte hierbij gewond aan zijn benen en hij is onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht.

Rijksrecherche

Wanneer een politieagent zijn vuurwapen heeft gebruikt en hierdoor letsel is ontstaan, volgt altijd een onderzoek door de Rijksrecherche. De Rijksrecherche is geen onderdeel van de politie, maar een onafhankelijke rechercheafdeling die opereert onder de verantwoordelijkheid van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie

Bioscoop



Op camerabeelden is te zien dat de man zaterdagochtend rond 07.30 uur de bioscoop aan het gedempte zuiderdiep binnenkomt en kort daarop de bioscoop weer verlaat. In de bioscoop werden later die ochtend rond 09.20 uur de lichamen gevonden van een 56-jarige man en een 55-jarige vrouw uit Slochteren. Zij zijn een echtpaar en waren daar als schoonmakers aan het werk. Er is momenteel geen enkele aanwijzing dat de verdachte en slachtoffers elkaar kenden. Het rechercheteam verwacht het onderzoek in de bioscoop af te ronden. Het onderzoek naar onder andere de beweegredenen van de verdachte gaat uiteraard verder.

Groot rechercheonderzoek



Nadat de lichamen van de man en vrouw waren gevonden, startte de politie een Team Grootschalige Opsporing (TGO) op. Dit houdt in dat verschillende agenten vanuit diverse disciplines samenwerken aan deze zaak. Als snel kwam deze 33-jarige man naar voren als verdachte en is in overleg met de hoofdofficier van het Landelijk Parket zijn foto en naam vrijgegeven. Daarop ontving het team ongeveer 150 tips.

Nu de verdachte aangehouden is, is de opsporingsberichtgeving met daarop zijn foto en naam weer verwijderd van de website politie.nl en de social media kanalen van de politie.



(Foto boven: politie doet onderzoek op de plaats waar de verdachte werd aangehouden. Foto: Raymond Bos, RDB Producties).