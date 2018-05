Politie schiet op auto na wilde achtervolging

De politie werd gewaarschuwd dat een auto in het centrum van de stad gevaar veroorzaakte. Toen de automobilist de agenten in het vizier kreeg, ging hij er met hoge snelheid vandoor. De politie zette de achtervolging in.



De wilde achtervolging eindigde bij de afrit van de A7 bij Hoogkerk. Daar schoten agenten op de wagen. Volgens de politie raakte niemand gewond. De verdachte is aangehouden en zit vast.



Op de Voermanstraat in de wijk Paddepoel zijn vannacht fietsen gevonden. De politie houdt er rekening mee dat die van mensen zijn die de auto tijdens de achtervolging moesten ontwijken.