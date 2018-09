Politie rolt hennepkwekerij in Beijum op (VIDEO)

De politie heeft maandagochtend een hennepkwekerij opgerold in een rijtjeswoning aan de Godekenheerd in de Groningse wijk Beijum. In de kwekerij stonden ongeveer 300 planten.

Volgens de politie is er een persoon aangehouden. Daarnaast was er sprake van groot risico op brandgevaar.



Maandagochtend is ook een hennepkwekerij in Winschoten opgerold. De politie houdt deze week een speciale actie tegen kwekerijen en laboratoria voor drugs. Ze doen dat in samenwerking met de brandweer en netbeheerder Enexis.



Beide kwekerijen worden ontruimd.