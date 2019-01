Politie: poeder blijkt onschuldig

Het poeder in de brief die vanochtend werd aangetroffen in een gebouw van de Rijksuniversiteit Groningen in de Oude Boteringestraat is onschadelijk. Dat blijkt uit onderzoek, zo meldt de politie.

Het poeder is in beslag genomen voor onderzoek. Het pand wordt voor de zekerheid nog gecontroleerd.



De brief met daarin een poederachtige stof werd aangetroffen in een het pand waarin het Groningen Confucius Institute zit, een samenwerkingsverband van de Hanzehogeschool Groningen, de RUG, gemeente Groningen en de Communication University China in Peking.



Drie medewerkers die mogelijk in aanraking waren geweest met de stof moesten in het pand blijven tot duidelijk was om wat voor stof het ging.

De Oude Boteringestraat was als gevolg van de vondst donderdagochtend afgezet. Hulpdiensten waren massaal aanwezig.