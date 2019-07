Politie houdt 26 jongeren aan wegens geweld, straatroven en diefstal

Volgens de politie is al in februari besloten om extra rechercheurs in te zetten. Aanleiding was toen onder andere een fietser die door een groepje jongeren was mishandeld bij een tunneltje aan de Beijumerweg en een mishandeling van een automobilist met een hamer. Ook was er op de Sluiskade een mishandeling, waarbij ook met een vuurwapen werd gedreigd.



Uit onderzoek bleek toen al gauw dat er meerdere vergelijkbare zaken waren, en dat de incidenten niet op zichzelf stonden, zo meldt de politie. Daarop hebben de politie, de gemeente, Veiligheidshuis en het Openbaar Ministerie de handen ineengeslagen. Er kwam meer politie op straat en zodra een groep jeugd ergens overlast veroorzaakte, werd er ingegrepen.



In het politieonderzoek zijn uiteindelijk verdachten aangehouden voor zeker acht zware incidenten die voor veel onrust in de wijken in het Noorden van de stad zorgden. Zo zijn bijvoorbeeld drie verdachten aangehouden die de politie (mede)verantwoordelijk houdt voor de ongeregeldheden tijdens de afgelopen jaarwisseling in de Voermanstraat. Ook zijn er meerdere diefstallen van scooters opgelost nadat er onderdelen van scooters werden teruggevonden bij de aangehouden verdachten. Dit onderzoek, waarbij het vermoedelijk gaat om tientallen gestolen scooters, loopt nog. Hier worden nog meer aanhoudingen in verwacht.



Er blijft volgens de politie extra toezicht in de noordelijke stadswijken. Alle verdachten, met uitzondering van een verdachte van 18, zijn inmiddels weer op vrije voeten, in afwachting van de rechtszitting.