Politie houdt 17-jarige tractorbestuurder aan na hinderen van ambulance

De ambulance reed met een patiënt over de snelweg met zwaailichten aan. Op het moment dat de ambulance de landbouwvoertuigen wilde passeren, werd deze door een trekker gehinderd. Alleen door hard te remmen, kon een aanrijding worden voorkomen, zo meldt de politie.



Later op de avond is een 17-jarige jongeman uit de gemeente Westerkwartier aangehouden voor betrokkenheid bij het incident. De ambulancechauffeur heeft al aangegeven aangifte te gaan doen.



De politie waarschuwde tijdens het boerenprotest al de hele dag om hulpdiensten ruim baan te geven in geval van nood. Tegen hinderen zou hard worden opgetreden.



Al met 16 jaar op een trekker

De tractorbestuurder was nog opvallend jong. Je mag al vanaf 16 jaar je tractorrijbewijs halen en dan is het ook toegestaan om met een tractor de openbare weg op te gaan. In principe is rijden op de snelweg verboden, maar onder het mom van het demonstratierecht is tijdens het boerenprotest een oogje dichtgeknepen door de politie.



