De politie heeft zaterdagavond op de Bergenweg in Groningen een straatrace beëindigd.

Tientallen deelnemers en toeschouwers hadden zich verzameld onder het viaduct van de N7 over de Bornholmstraat. De race vond plaats op de Bergenweg, de oprit langs de N7, en op de Bornholmstraat.



Het is onbekend of de politie boetes heeft uitgedeeld.