Plannen voor veerboot naar Edinburgh half jaar uitgesteld

Rederij TEC-Farragon wilde aanvankelijk in oktober beginnen met een veerdienst tussen beide plaatsen. Dat lijkt nu niet voor april te gaan gebeuren. Reden is een simulatie die is uitgesteld. Dinsdag en woensdag zou worden gekeken of de schepen veilig in de Eemshaven konden komen. Die simulatie is verplaatst.



Uiteindelijk blijkt de eerste planning te ambitieus. Volgens de betrokken partijen is de nieuwe planning meer reëel. Zo moet er nog een hoop gebeuren in de haven voordat er regelmatig boten kunnen afmeren.



De plannen zijn nog steeds wel zo serieus, dat uitstel geen afstel hoeft te betekenen.