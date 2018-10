Peerd van Ome Loeks staat weer op vertrouwde plek

Het Peerd van Ome Loeks staat sinds dinsdagochtend weer op z’n oude vertrouwde plek voor het Hoofdstation. Het bekende paard is dinsdag in alle vroegte door het bedrijf Wagenborg Nedlift weer op zijn sokkel gezet.

Het Peerd van Ome Loeks was halverwege september ineens verdwenen. Aanvankelijk was onduidelijk wie hiervoor verantwoordelijk was en claimden meerdere organisaties achter de verdwijning te zitten.



Uiteindelijk bleek dat het Peerd was weggehaald voor regulier onderhoud. En het mysterie eromheen bleek onderdeel van een publiciteitsstunt: op de dag van de verdwijning dook het beeld op bij Lauwersoog. Dat bleek te gaan om een replica, waarmee aandacht gevraagd werd voor de Wadden. Het echte beeld stond ondertussen in een loods.



Sinds dinsdag staat het beeld dus weer op het Stationsplein. Het beeld is gereinigd en voorzien van een nieuwe coating.