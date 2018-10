Payt hoogste Groningse notering in Deloitte Fast 50

Payt is de hoogste Groningse notering in de Deloitte Fast 50, die donderdag bekend werd gemaakt. Payt staat op de elfde plek met een omzetgroei van 909 procent.

In totaal staan er dit jaar acht bedrijven uit de provincie Groningen in de Deloitte Fast 50. Het Groningse Nova Incasso eindigde op de zestiende plek met 764 procent. De andere zes bedrijven die een plek in de ranglijst van snelst groeiende techbedrijven wiste te behalen, zijn: Brandfield, Embrace SBS, Gadero Hout, Haxo, Parkos en EDC Retail.



Bedrijven zijn genomineerd op basis van hun gerealiseerde omzetgroei over de afgelopen vier jaar (2014 - 2017).