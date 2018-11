Paviljoen Ring Zuid vanaf vandaag ook op zaterdagmiddag open

Paviljoen Ring Zuid, het informatiecentrum van Aanpak Ring Zuid, is sinds dit weekend ook op zaterdag geopend.

De openstelling op dinsdagmiddag vervalt. De wijziging van de openingstijden komt voort uit wensen van bezoekers. In het paviljoen kunnen belangstellenden antwoord krijgen op vragen over de ombouw van de zuidelijke ringweg.



Het Paviljoen is voortaan geopend van woensdag tot en met zaterdag, van 13.00 tot 17.00 uur.