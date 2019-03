Partij voor de Dieren (PvdD) wil hertelling stemmen Provinciale Staten Groningen

De Partij van de Dieren (PvdD) wil dat er een hertelling komt van stemmen voor de verkiezing van Provinciale Staten in Groningen. Volgens lijsttrekker Ankie Voerman komt haar partij slechts 36 stemmen tekort voor een tweede zetel, die naar het Forum voor Democratie is gegaan. Die partij heeft nu vijf in plaats van vier zetels.

Dat er een hertelling van stemmen moet komen laat Ankie Voerman zaterdag weten aan RTV Noord. Via deze regionale omroep laat Voerman weten het verlies van een tweede zetel zeer te betreuren. Het verschil is zó miniem, dat het volgens haar lonend kan zijn om te kijken of er misschien telfouten zijn gemaakt.

‘We zijn zeer teleurgesteld. 36 stemmen, dat is heel weinig. We gaan nu kijken of er opties zijn. Liggen er nog ergens foutjes? We gaan kijken of een hertelling kan plaatsvinden. Het gaat om zo weinig stemmen.'’, zo zegt ze op RTV Noord.