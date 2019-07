Overvalgolf houdt aan: nu Domino's aan Zonnelaan doelwit

Opnieuw een overval op een Groningse eetzaak: even na middernacht was het raak bij een vestiging van Domino’s aan de Zonnelaan. Ook ditmaal gaat het volgens de politie vermoedelijk om jonge daders.

De overval in Paddepoel is de achtste overval op een bezorg-/afhaalrestaurant in de stad in tien maanden tijd, zo meldt RTV Noord. In vrijwel alle gevallen worden de vooralsnog onbekende daders omschreven als jongens van minderjarige leeftijd.

Volgens een Burgernetmelding van de politie betrof het ook bij de laatste overval twee jongens van 15 à 16 jaar. Volgens het signalement waren ze beide getint en vermoedelijk van Antilliaanse komaf. Ze waren ongeveer 1.70 lang en één van hen droeg tijdens de overval een beige jas en een spijkerbroek.

De politie heeft nog onderzoek gedaan in de omgeving van de pizzazaak, onder meer met honden, maar vooralsnog zijn er geen verdachten aangehouden.