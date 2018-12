Overval op snackbar Helper Westsingel in Opsporing Verzocht

De overval vond plaats op zaterdag 1 september. Om 22.00 uur stormde het drietal overvallers, gewapend met een vuurwapen, een mes en een taser, de snackbar op de hoek van de Helper Westsingel en de Helper Weststraat binnen. In de zaak waren op dat moment alleen de eigenaren en één klant aanwezig. De overvallers waren ongeveer twee minuten in de zaak. Na veel geschreeuw en een greep in de kassa, ging het drietal er weer vandoor.



Op beelden is te zien hoe de drie overvallers richting de cafetaria rennen vanaf het tankstation aan de overkant van de straat. Na de overval verdwijnen ze via het terrein van dat tankstation in de richting van de Jullensstraat.



Signalement

De verdachte met het mes was volgens de politie mogelijk een jong meisje. Deze overvaller is zo’n 1.65m lang, opvallend slank en had een kleine mond. Hij/zij droeg een grijs vest met capuchon en een opvallende broek. In de lengte van de rechterpijp staat een tekst en op de linkerpijp het getal 86. Deze overvaller had een vrij opvallende rugtas bij zich4 zwart met blauwe accenten.



De overvaller die de aanwezigen met een taser bedreigde was blank en lang, zo’n 1.90m. Hij sprak accentloos Nederlands. Hij droeg volledig donkere kleding, onder meer een zwart North Face-jack.



De derde dader, die met een vuurwapen dreigde, was donkergetint en ongeveer 1,80 meter lang. Hij droeg tijdens de overval grijze handschoenen en volgens de politie hield hij het vuurwapen wat onwennig vast.



Beeld: Google Streetview