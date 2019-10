Overval op eetcafé De Stadstuin

Eetcafé De Stadstuin aan de Koninginnelaan in Groningen is maandagavond overvallen. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.

Volgens de politie kwamen even voor 21.00 uur twee personen de zaak binnen. Zij hebben, mogelijk onder dreiging van een mes, een onbekend geldbedrag buitgemaakt. Er raakte niemand gewond.



De overvallers zijn er met hun buit in onbekende richting vandoor gerend.



In de zoektocht naar de twee daders heeft de politie Burgernet ingezet