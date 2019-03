Originele muurschildering Papiermolen in ere hersteld

Na ruim anderhalf jaar dicht te zijn geweest voor een grondige renovatie, opent De Papiermolen eind april zijn deuren weer voor het nieuwe zwemseizoen. Een opvallende verandering is de muurschildering op de tribune bij het 50 meter-bad. Die werd bij de bouw van het complex in de jaren vijftig aangebracht, maar verdween al lang geleden onder een laag grijze verf.

Tijdens de renovatiewerkzaamheden kwam de meer dan zestig jaar oude muurschildering tevoorschijn. De gemeente besloot daarop de afbeelding in ere te herstellen.



Inmiddels is de opknapbeurt van De Papiermolen afgerond. Het is nu enkel nog zaak het zwembad schoon te maken en te vullen met vers water, zodat er op 27 april weer gezwommen kan worden.



Foto: Gemeente Groningen/Henk Tammens