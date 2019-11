Opvang voor kinderen van winkelende ouders: Huis van Ome Loeks

Volgens de GCC gaat het om een pilot van zeven weken. Hierbij wordt SKSG Kastanjeplein aan de Nieuwstad elke zaterdag omgetoverd tot kinderopvang ‘Het Huis van Ome Loeks’. Kinderen van tussen de 4 en 10 jaar oud kunnen maximaal drie uur in de opvang verblijven. “Terwijl hun ouders, lekker ongezien, de cadeautjes voor de feestdagen scoren, zorgen wij dat kinderen de tijd van hun leven hebben in ‘Het Huis van Ome Loeks’. We bieden hier leuke workshops en activiteiten in een veilige omgeving. Gezinnen kunnen hierdoor langer van onze prachtige stad genieten,” aldus Guido Heeringa van SKSG.



Kindvriendelijke binnenstad



Het Huis van Ome Loeks is één van de initiatieven van de Groningen City Club om de binnenstad van Groningen kindvriendelijker te maken. “De binnenstad van Groningen moet voor iedereen een geweldige plek zijn om te verblijven, om te winkelen en te genieten van het culturele aanbod. Gezinnen met jonge kinderen krijgen met het Huis van Ome Loeks nu ook de kans om even zonder kinderen onze prachtige stad te verkennen. In de wetenschap dat ze op een centrale locatie veel plezier hebben met andere kinderen”, aldus Eric Bos van de Groningen City Club.



Onderzoek



Uit onderzoek onder bezoekers van de binnenstad en SKSG-ouders kwam eerder al naar voren dat er veel behoefte is aan een opvang als Huis van Ome Loeks.



Gratis toegankelijk



‘Het huis van Ome Loeks’ is van 9 november tot en met 21 december elke zaterdag geopend tussen 10:00 en 17:00 uur en te vinden in de locatie SKSG Kastanjeplein, gevestigd in Nieuwstad 12. Gedurende deze pilot periode is de toegang volledig gratis. Wel geldt er een maximum aan de groepsgrootte.



www.huisvanomeloeks.nl