Opvang voor ex-verslaafden in Barkmolenstraat

De gemeente Groningen is akkoord met de komst van een opvanghuis voor 26 ex-verslaafden aan de Barkmolenstraat in de stad-Groningse wijk De Meeuwen.

De gemeente vindt dat er in de stad plek moet zijn voor kwetsbare bewoners die hun leven weer willen opbouwen.



Het voornemen van de gemeente stuit op weerstand van omwonenden. Zij wijzen erop dat er veel kinderen in de wijk wonen en hebben een advocaat in de arm genomen.



Het flatgebouw waarin de ex-verslaafden komen te wonen, moet nog worden aangepast. Daarna zullen de nieuwe bewoners hun intrek nemen.