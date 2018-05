Opnieuw geen treinen Groningen-Zuidhorn door storing

Voor de tweede dag op rij is het treinverkeer tussen Groningen en Zuidhorn verstoord. Was het maandagmiddag een overwegstoring die voor problemen zorgde, dinsdag legde een seinstoring het treinverkeer stil.

De intercity's tussen Groningen en Leeuwarden rijden in ieder geval tot 14.00 uur niet.



Tussen Leeuwarden en Zuidhorn rijden wel stoptreinen en tussen Groningen en Zuidhorn zet Arriva bussen in.



