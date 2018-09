Operatiepersoneel UMCG krijgt bonus van 5000 euro bij drie jaar trouwe dienst

Met de regeling wil het ziekenhuis voorkomen dat er drastische maatregelen genomen moeten worden. Zo moesten er eerder al operatiekamers gesloten worden en bedden op de intensive care uit de roulatie worden gehaald omdat er te weinig personeel voorhanden was. Het gaat daarbij vooral om specialistische verpleegkundigen, operatieassistenten en medewerkers anesthesie.



De OR gaat akkoord met het plan maar tekent daar wel bij aan dat het geen structurele oplossing ziet in de ‘bindingspremie’: “Maar we begrijpen dat een bijzondere situatie om bijzondere maatregelen vraagt.”



De raad roept de ziekenhuisdirectie echter ook op om ook aanvullende maatregelen te nemen. Zo zou onderzocht moeten worden waarom specialistisch personeel eerder voor andere ziekenhuizen kiest. Daarnaast moet er volgens de OR meer aandacht komen voor scholing.