Ook autoruiten op P+R Meerstad ingeslagen

Vandalen hebben in de nacht van donderdag op vrijdag op P+R Meerstad de ruiten van in ieder geval vier geparkeerde auto’s ingeslagen. Mogelijk hebben ze daarbij ook spullen meegenomen. Ook bij Kardinge zouden weer twee autoruiten zijn gesneuveld.

In de nacht van maandag op dinsdag werd er ook al huisgehouden op de P+R-terreinen bij Kardinge en Haren. Daar werden op grote schaal autoruiten ingeslagen en auto’s doorzocht op waardevolle spullen.



Nu was het P+R-terrein aan de Driebondsweg aan de beurt. Het parkeerterrein is pas sinds 6 juli in gebruik.



De politie roept getroffen eigenaren op om aangifte te doen.