Ongeveer 2000 huishoudens in stad zonder stroom

Een stroomstoring heeft zondagochtend zo’n 2000 huishoudens in de stad Groningen getroffen. Een deel van de inwoners van de Oosterparkwijk en de Korrewegwijk zit zonder stroom.

Netbeheerder Enexis kreeg rond half negen een melding van de storing. Monteurs zijn onderweg om de storing te verhelpen. Het is nog niet bekend hoe laat de bewoners weer elektriciteit hebben.



Ook over de oorzaak van de storing is nog niets bekend.