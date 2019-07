Onderzoek naar dode vrouw in woning Beijum

In Beijum is zondagavond een dode vrouw in een woning aangetroffen. Dat gebeurde aan de Wibenaheerd.

De politie had rond 19.00 uur een melding gekregen.



Het is onduidelijk hoe de vrouw is overleden. De politie doet daarom forensisch onderzoek in de woning. Mocht het nodig zijn, wordt er ook nog sectie op het lichaam van de vrouw gepleegd.



De politie wil niets uitsluiten als het gaat om de doodsoorzaak. Er is verder niemand aangehouden.