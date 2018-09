Ondernemers Meerweg naar de rechter om stremming Meerwegbrug

Restaurant De Rietschans en Strandpaviljoen Paterswoldsemeer aan de Meerweg in Haren hebben een kort geding aangespannen tegen de provincie Groningen. De ondernemers willen voorkomen dat de Meerwegbrug vanaf volgende week maandag een maand lang gestremd is waardoor de zaken slecht bereikbaar zijn.

De provincie Groningen wil de brug tussen de A28 en de Meerweg bijna een maand lang sluiten voor een grote opknapbeurt. De fietsoversteek wordt opnieuw ingericht en ook krijgt de Meerweg ter hoogte van de Paalkoepel nieuw asfalt. Om het werk uit te kunnen voeren, is de brug van maandag 8 september tot 2 oktober dicht.



Aanvankelijk zouden de werkzaamheden een maand eerder plaatsvinden, maar dat werd op verzoek van een aantal ondernemers al uitgesteld.



Vorige week hebben de ondernemers opnieuw met de provincie gesproken en de provincie daarbij gewezen op alternatieven als een noodbrug, een kortere stremming of een stremming na het drukke zomerseizoen. Volgens de ondernemers is er niets met die suggesties gedaan en is de provincie nog steeds van plan maandag met de werkzaamheden te beginnen.



Ook namens een aantal andere bedrijven en bewoners aan de Meerweg willen De Rietschans & Strandpaviljoen Paterswoldsemeer nu via de rechter een betere planning en afstemming afdwingen. Dit om te voorkomen dat de bedrijven aan de Meerweg in het drukke zomerseizoen klanten mislopen.